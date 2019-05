Hārtlijs: Trešā trešdaļa pret Krieviju bija labākā mūsu izpildījumā šajā PČ

Latvijas izlases galvenais treneris Bobs Hārtlijs pēc spēles žurnālistiem Bratislavā sacīja, ka neko vairāk pašatdeves un spēles plāna izpildījuma ziņā no padotajiem nemaz nevarēja prasīt.

"Jau atkal - lieliska cīņa! Zinājām, ka pretim stājas komanda, kas veidota gandrīz tikai no Nacionālās hokeja līgas (NHL) superzvaigznēm. No Elvja [Merzļikina], līdz aizsargiem un uzbrucējiem - neko vairāk no viņiem nevarēju prasīt. Krievi izmantoja divas mūsu kļūdas. Ja kļūdies, Krievijas izlase pretuzbrukumos atradīs iespēju, kā raidīt ripu vārtos," sacīja Hārtlijs.