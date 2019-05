Zaudējums ar nākotnes piegaršu

Pirms Krievijas un Latvijas spēles to vien dzirdējām, cik šī Krievijas izlase ir meistarīga un talantīga. Kolēģis no “Sport-Express” Igors Jeronko, kurš ilgus gadus Rīgā rakstījis par “Dinamo”, bet tagad strādā Maskavā, uzskatīja, ka Latvijas izlasei nav nekādu izredžu uzvarēt, turklāt mūsu labāka maiņa (Ķēniņš - Bļugers - Balcers) diezin vai vispār tiktu Krievijas izlasē. Tagad, kad 60 minūtes aiz muguras, varam teikt, ka tik traki jau nebija.

Ja hokejā vērtētu nevis spēli kopā, bet pa trešdaļām, tad pirmās divdesmit minūtes Latvija uzvarēja ar 1:0, bet trešajās divdesmit minūtēs mums bija gan iniciatīva, gan teritoriāls pārsvars, kā arī vairāk metienu (16:10). Ja nu kāds netīšām nebūtu redzējis vidus trešdaļu, viņam itin viegli varētu iestāstīt, ka Latvija spēlēja labāk. Vai bija iespējams no Krievijas “izraut” trīs punktus? Jā. Ja nebūtu vairāku “ja”.

Ja mums vienas spēles diskvalifikācija nebūtu Ralfam Freibergam. Ja savainojuma dēļ mačs ar čehiem nebūtu bijis pēdējais Bratislavā Guntim Galviņam. Līdz ar to aizsardzībā pirmo spēli aizvadīja Jānis Jaks, bet Kristaps Zīle iepriekšējos mačos vairāk bija rezervistos. Jau sāk piemirsties, ka no sastāva izkritis centra uzbrucējs Rodrigo Ābols. Kā centrs tika mēģināts Miks Indrašis, taču uzbrukuma malā no viņa ir prāvāks pienesums, tāpēc par centru pārkvalificēts Gints Meija.