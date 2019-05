Finanšu ministrija bažīga par ES līdzfinansētu projektu nākotni transporta un sakaru jomā

Lai CFLA sadarbībā ar Satiksmes ministriju varētu lemt par maksājumu atjaunošanu un projekta turpināšanas iespējām ar ES līdzfinansējumu, nepieciešamas atbildes no kompetentajām institūcijām, kā arī no LVRTC argumentēts pamatojums par projektā plānoto rādītāju samazinājumu, kā arī noslēgto pakalpojuma, projektēšanas un būvniecības līgumu izpildes pamatojošie dokumenti un šajos līgumos veikto izmaiņu pamatojumi un saskaņojumi no LVRTC.