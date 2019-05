Madonna uz Eirovīzijas skatuves kāpa ar spēcīgu politisku vēstījumu pasaulei

Jaunākā Madonnas albuma "Madame X" dziesmas "Future" pirmatskaņojuma laikā, skanot rindām “Not everyone is coming to the future / Not everyone is learning from the past” ("Ne visi sasniedz nākotni, ne visi mācās no pagātnes"), diviem no pavadošajiem dejotājiem uz muguras bija redzami Izraēlas un Palestīnas karogi. Abi dejotāji, kuri uz skatuves bija apkampušies, bija redzami vien mirkli, taču tūlīt izsauca milzu reakciju sociālās saziņas tīklos. Mēģinājumu laikā šāda politiska elementa Madonnas šovā nebija, tāds arī nebija atļauts, jo Eirovīzijas organizatori uzsver, ka Eirovīzija ir no politikas brīvs notikums.

Pirms tam, starp dziesmām "Like A Prayer" un "Future", Madonna vērsās pie pavadošajiem dejotājiem gāzmaskās ar tekstu: "They are so naive – they think we are not aware of their crimes. We know, but we’re just not ready to act. The storm isn’t in the air, it’s inside of us. I want to tell you about love and loneliness. But it’s getting late now. Can’t you hear outside of your Supreme hoodie, the wind that’s beginning to howl?" ("Viņi ir tik naivi, viņi domā, ka mēs nezinām par viņu noziegumiem. Mēs zinām, bet mēs neesam gatavi rīkoties. Vētra nav jūtama gaisā, tā ir mūsos. Es gribu jums stāstīt par mīlestību un vientulību. Bet kļūst vēls. Vai dzirdi, kā vējš sāk gaudot?")