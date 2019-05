"Raptors" ar Lenardu priekšgalā izcīna pirmo uzvaru sērijā pret "Bucks"

Tikmēr "Bucks" līderis Jannis Adetokunbo šajā mačā iemeta tikai 12 punktus, no spēles realizēdams piecus no 16 metieniem, taču viņš izcīnīja 23 atlēkušās bumbas. Rezultatīvākais viesu rindās ar 24 metieniem bija no rezervistu soliņa nākušais Džordžs Hils.