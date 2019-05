Algotais slepkava Džons Viks izrēķinās ar "Atriebējiem"

Nedēļas griezumā filma iekasējusi 57 miljonus dolāru, gāžot no troņa komiksu filmu "Atriebēji 4" («Avengers: Endgame»).

Šajā filmā Vikam jāpārtop no mednieka par medījumu. Pēc kārtējā darbiņa paveikšanas atklājas, ka viņš nogalinājis starptautiskās slepkavu ģildes biedru. Pat slepkavu vidū ir savi noteikumi. Tā nu Vika uzdevums ir izkļūt no Ņujorkaset viņa ceļā stājas teju visi algotņi pasaulē. Par Vika galvu izsludināta 14 miljonu atlīdzība.

FOTO: kadrs no filmas

Top5 noslēdz komēdija "The Hustle" ("Krāpnieces") ar Annu Hetaveju un Rebelu Vilsoni galvenajās lomās.

Anotācija. Bagātie veči dabūs trūkties, kad satiksies šīs divas rūdītās krāpnieces! Viena no viņām ir augstākās klases profesionāle, kura dod priekšroku smalkām, ilgi un rūpīgi plānotām afērām, kas nes lielus ienākumus. Viņas darbības lauks ir augstākā sabiedrība. Otra savā darbā strādā ar vienkāršām ātras peļņas shēmām. Nejaušība saved abas dāmas kopā, kad izrādās, ka viņas abas ir nolūkojušas vienu upuri – tehnoloģiju ģēniju multimiljardieri. Puisis izskatās naivs, un neviena no viņām nav gatava atteikties no šīs peļņas iespējas. Sacensības var sākties.