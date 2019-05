Policija sākusi pārbaudi par EP deputāta kandidāta Graudiņa izteikumiem

Pagājušajā nedēļā Latvijas televīzijā EP priekšvēlēšanu diskusijā "Izvēlies nākotni!" tika skarts jautājums par to, kā Eiropu pasargāt no apdraudējumiem. Graudiņš kā viens no diskusijas dalībniekiem norādīja, ka absolūti nepieciešams izveidot vienotus ES kā federālas valsts bruņotus spēkus, kas dod resursu ekonomiju.