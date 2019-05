Vailders pauž gatavību cīnīties pret jebkuru bokseri

"Par visām šīm cīņām notiek sarunas. Visi viens ar otru runā, un tas ir lieliski. Kāda no šīm lielajām cīņām notiks, to es jums varu apsolīt. Apbruņojieties ar pacietību un dodiet mums nedaudz laika, lai ieguvēji ir visi, ne tikai fani," izteicās WBC čempions Vailders.

Tikmēr boksera menedžeris Šellijs Finkels pauž, ka nākamais pretinieks tiks nosaukts tuvākajā laikā, taču, visticamāk, tas būs kubietis Luiss Ortiss, kurš uzvarējis 31 no 32 cīņām, no kurām 26 reizes viņš pretinieku nokautējis.

Tomēr Finkels "BBC Sport" izteicās, ka gaidāmās cīņas ar Džošua vai Fjūriju šogad, visticamāk, nenotiks. Finkels pieļauj šādu iespēju nākamgad, bet arī to viņš pilnībā neapstiprina.

Pašlaik 33 gadus vecais Vailders uzvarējis 41 no 42 cīņām, 40 dueļus noslēdzot ar nokautu. Tikmēr viņa vienaudzis Brīzīle uzvarējis 20 no 22 cīņām, 18 no tām noslēdzot ar nokautu.