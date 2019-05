Kremlis un Eiropas Parlamenta vēlēšanas

Izcilais Krievijas un PSRS vēstures un politikas pētnieks Ričards Paipss (Richard Pipes) savā grāmatā «Krievijas revolūcija» apraksta boļševiku globālās ambīcijas, droši darbojoties aiz Krievijas robežām. Atbilstoši Ļeņina iecerei vispasaules revolūcijai bija jāiet pāri robežām, no Krievijas uz Vāciju un tad visā Eiropā. Poļiem bija cits skatījums uz to, kas ir laba valsts uzbūve, un boļševiku plāni atdūrās pret poļu durkļiem, līdz Vācijai tā arī netiekot. Vladimirs Putins zināmā mērā turpina Ļeņina ceļu, bet mērķi ir atšķirīgi. Ja boļševikus (vismaz sākumā) vadīja sociālistiska/komunistiska pasaules pārbūves ideja, tad mūsdienu Krievijas valdnieks meklē piezemētākas lietas, proti varu un naudu. Lai neizlaistu varu no rokām Krievijā, Kremlis darbojas Rietumos, lai tie neietekmētu Putina status quo. Lielajā bildē ir maza sadaļa arī pāris Latvijas partijām, kuras ar siltām acīm skatās Maskavas virzienā. Šoreiz raksta ierobežotā apjoma dēļ paskatīsimies tikai uz vienu no tām.