Ar humoru par mums pašiem

Jauni stāstu krājumi latviešu literatūrā šobrīd birst kā no pārpilnības raga – gan jauni, gan pieredzējuši autori pēdējā laikā intensīvi pievēršas tieši īsprozai, lai izgaismotu mūsdienu dzīves tik dažādos un neparedzamos uzplaiksnījumus. Tagad stāstu rakstītājiem pievienojas arī Ligita Paegle, kuras debijas krājumu ar nosaukumu “Visas sēdvietas izpirktas” laidis klajā Apgāds Zvaigzne ABC.

Jaunās rakstnieces stāsti atšķirībā no daudziem citiem uz dzīvi raugās no būtiski citādas perspektīvas. Ligitas Paegles stāstos tieši tāpat rosās ļautiņi, kas teju katram lasītājam šķitīs pazīstami – tipāžu vidū pavīdēs te kaimiņš, te kolēģis, te paša spoguļattēls, katrs ar saviem trūkumiem un īpatnībām. Taču autore šīs īpatnības izvēlējusies uzlūkot caur trāpīga humora prizmu: par to signalizē arī karikatūrai līdzīgais grāmatas vāka zīmējums, kura autors ir mākslinieks Toms Kalninskis.