Kad interjera dizains mijas ar arhitektūru - 60. gadu būru krēsli

Sadarbojoties ar Sārinenu un darbojoties mēbeļu uzņēmumā "Knoll", Platneram radās ambiziozi plāni par savas mēbeļu līnijas radīšanu - viņš jau tolaik apsvēra domu par eksperimentāliem dizaina risinājumiem, kas veidoti no stieplēm.

Mēbeļu uzņēmums "Knoll", kurā strādāja Platners, piedāvāja dažādas neparasta dizaina mēbeles, kuras teju acumirklī pēc nonākšanas tirgū kļuva par pieprasītiem un aktuāliem interjera priekšmetiem. Šī uzņēmuma īpašība bija lielisks motivators jaunajam dizainerim realizēt savu sapni - izgatavot mēbeļu kolekciju, kura ir veidota no stieplēm vai metāla stienīšiem. Tā tapa ideja par būru krēsliem un galdiem.

Platnera krēslu un galdu kāju vietā ir izmantoti cilindriski stiepļu pinumi, kas balsta krēsla sēžamo daļu un galda virsmu un ir arī dekoratīvi. Krēslu sēžamā daļa un atzveltnes augšējā mala ir polsterēta, tādējādi nodrošinot papildu komfortu. Savukārt galda virsma diži neatšķiras no parastā apaļā tulpju formas galda, taču šajā gadījumā to balsta būra grozam līdzīga struktūra. Šīs mēbeles ātri vien kļuva populāras, un vēl šodien tās pazīst kā izteiktu 60. gadu interjera vizītkarti. Neraugoties uz to, ka būru krēsli un galdi bija aktuāli konkrēti 60. un 70. gados, mūsdienās tie atkal ir atguvuši pieprasījumu, turklāt daudzi mēbeļu ražotāji cenšas šo kolekciju atdarināt.