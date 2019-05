Paula Jonasa komentārs pēc sacensībām Portugālē

Kā vēlāk izrādījās, svētdienas 1. braucienā demonstrētā stabilitāte bija noteicoša visas dienas gaitā. Pauls no starta taisnes pirmā līkuma izbrauca 9. pozīcijā, kur sportists arī pavadīja lielāko daļu laika, bet pēcāk apsteidza divus no konkurentiem un noslēdza sacīksti 7. vietā. Pēc līdzīga scenārija noritēja arī 2. finālbrauciens, kura 30 minūtes Jonass pavadīja 7. pozīcijā, un tas posma kopvērtējumā ļāva atlētam izcīnīt 6. vietu. Pasaules čempionāta kopvērtējuma tabulā Pauls no 8. vietas ar 137 punktiem ir pakāpies uz 7. pozīciju, kur no tuvākā konkurenta viņu šķir 16 punkti.