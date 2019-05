Tavā biogrāfijā ir ļoti daudz ģeogrāfijas. Esi daudz ceļojis jau kopš bērnības un turpini to darīt. Kādēļ tā?

Es tiešām jau uzaugu ceļojot, jo ģimene ik pa laikam pārcēlās no vienas valsts uz otru. Man tas nozīmēja daudz vientulības stundu, kā rezultātā iemācījos spēlēt ģitāru. Kā jauns pieaugušais turpināju ceļot, jo biju pieradis būt ziņkārīgs - kas atrodas aiz nākamā stūra, kurp doties tālāk? Kultūras atšķirības, kultūras iedvesmas dažādos pasaules reģionos... Ir labi redzēt pasauli, cik vien iespējams.

Patiesībā nekad neesmu spēlējis uz ielas, lai arī ik pa laikam biju par to iedomājies. Varbūt pat žēl, jo tā noteikti būtu bijusi diezgan liela jautrība. Taču vienmēr esmu ļoti fokusējies tieši uz mūzikas studēšanu, uz sevis attīstīšanu, izmantojis iespējas uzspēlēt kopā ar visdažādākajiem mūziķiem, kas vēlāk loģiski rezultējās kopīgos ierakstu projektos un koncertos.

Tā bija spēcīga pieredze. Man jau pirms tam ļoti interesēja indiešu klasiskā mūzika un vispār austrumu mūzika. Iepazinu to pasauli no jazz fusion puses, līdz ar to tas bija jau konkrēts skatpunkts. Otrajā konservatorijas gadā nolēmu sakontaktēties ar fantastisku indiešu bambusa flautas meistaru un pasniedzēju Hariprasad Chaurasia, lai vienkārši pajautātu kādus padomus muzicēšanā. Sev par pārsteigumu tiku uzaicināts ciemos uz viņa skolu Mumbajā, kur varēju arī palikt. Devos uz turieni ar domu, ka pavadīšu tur vairākus gadus, bet sanāca tā, ka jau pēc dažiem mēnešiem pārcēlos tālāk uz Brazīliju.