Uz lielā ekrāna Džona Hilla debijas filma "90. gadu vidū"

Lai parādītu skeiteru kultūru, Dž. Hills devās uz skeitparku filmas aktieru meklējumos. Kopā ar producentu un skeiteri Maikiju Alfredu viņš apstaigāja Losandželosas apkaimes un iepazinās ar daudziem jauniem skeiteriem, kuru vidū bija arī galvenās lomas tēlotājs Sanijs Saldžiks. Ieraudzījis tolaik 11 gadus veco zēnu, kurš tēlojis Jorga Lantima filmā “Svētā brieža nogalināšana” (The Killing of a Sacred Deer, 2017), viņš saprata, ka ir atradis savu galveno aktieri. Tajā pašā dienā puisis tika pie lomas. Skeiteru bandas vadoņa loma uzticēta profesionālam skeiterim un muzikantam Neikelam Smitam, kurš 2013. gadā sācis strādāt kopā ar reperi Tyler, The Creator. Bez skeiteriem filmā tēlo arī par filmu “Mančestra pie jūras” (Manchester by the Sea, 2016) balvai “Oskars” nominētais Lūkass Hedžs un Ketrīna Voterstone no filmu sērijas “Fantastiskās būtnes: Grindelvalda noziegumi” (Fantastic Beasts).