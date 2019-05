"Survival Kit 10.1" atklās regetona dīva, repere Ūga un slavenību diskotēka

Pēc performances uzstāsies jaunā latgaliešu repere Ūga, īstajā vārdā Daiga Barkāne. Viņa darbojas latgaliešu pagrīdes hiphopa apvienībā “Ausmeņa Records”, un ir vienīgā meitene kolektīvā. „Ausmeņa Records” ir hiphopa kultūras pārstāvji, kas nozīmē, ka to vidū ir gan reperi, gan dīdžeji, gan breikotāji, gan grafiti mākslinieki.

Atklāšanas nakti turpinās slavenību diskotēka, kurā ar 30 minūšu setiem ar savu mīļāko mūziku uzstāsies Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce, vietējie un ārvalstu skaņas mākslinieki Fabrice Praz no apvienības “Klik klak”, Harun Morrison no apvienības “They are Here”, Cassius Fadlabi, Elīza Āboltiņa un Labais dāma, māksliniece Ieva Balode un Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles programmas direktors Kaspars Vanags.