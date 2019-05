Tiesa: Ušakovs tiesvedībā ar Ķirsi izmantojis administratīvos resursus

Tajā norādīts, ka lietas materiālos redzams, ka Ušakovs tiesai nosūtījis kopumā divus pasta sūtījumus, kas apzīmogoti ar Rīgas domes spiedogu. Tiesa skaidrojusi, ka, ievērojot to, ka pasta sūtījumu piegāde ir maksas pakalpojums un tā saistīta ar attiecīgu izdevumu segšanu, kā arī to, ka pasta sūtījumā kā sūtītājs ir norādīta Rīgas dome, ir pamats uzskatīt, ka izdevumi par pasta pakalpojumiem, iespējams, varētu būt segti no Rīgas pašvaldības līdzekļiem.