Filma "Oļegs" gūst starptautisku atzinību Kannu kinofestivālā

Līdzās Rolanda Kalniņa filmai “Četri balti krekli”, kas festivālā bija skatāma pagājušogad, šī ir otrā pilnmetrāžas spēlfilma pēdējo divdesmit gadu Latvijas kino vēsturē, kas iekļauta kādā no Kannu programmām. Un ne velti – Latvijā tapušo filmu atzinīgi novērtēja ne tikai Kannu kinofestivāla žūrija, bet arī filmas pirmizrādes apmeklētāji, kuri slavēja gan stāsta autentiskumu un reālistisko noskaņu, gan režiju un aktieru sniegumu.

“Filmā ir ļoti daudz iespēju identificēt sevi no dažādiem aspektiem – vai tu esi latvietis, vai krievvalodīgais, vai tu nāc no Briseles, vai esi polis. Tur ir ļoti daudz, kam var līdzi just. Un emocionālais stāsts ir ļoti spēcīgs un absolūti universāls. Fakts vien, ka filma ir nonākusi Kannās, kino industrijas aprindu skatījumā ir filmas kvalitātes zīmogs,” stāsta filmas producente Alise Ģelze.