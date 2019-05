Baško: Nebija daudz laika domāt, nāca piedāvājums un es piekritu

Pieredzējusī Baško 7.jūnijā mačā pret Turciju aizvadīs savu pēdējo spēli valstsvienībā spēlētājas godā, tomēr par to viņai bažu nav, atliekot vien nedaudz patrenēties.

"Godīgi sakot, šī pāreja no viena amata uz otru notika ātri, bet daudz par spēlēšanu vairs nedomāju. Protams, ir jāpatrenējas nedaudz, jo savu pēdējo spēli izlasē vēlos aizvadīt godam. Priecājos, ka Latvijas Basketbola savienība (LBS) deva man šādu iespēju noslēgt karjeru mājās, tas, protams, ļoti silda sirdi," sacīja Baško.

Tāpat viņa atzina, ka iepriekš aizvadītajam spēļu skaitam izlasē nav pievērsusi uzmanību (7.jūnijā būs 195 spēles izlases kreklā - absolūts rekords) un par nenospēlētām 200 spēlēm nebēdā. Tomēr tagad, kad ap to ir sacelta neliela ažiotāža, šo skaitli esot grūti nezināt.

"Sezonas laikā galvā nebija domas, ka jāpaspēlē ilgāk, lai sasniegtu apaļu skaitli, jo par to vispār līdz šim nebiju domājusi. Tagad reizēm dzirdu, ka kāds saka: "Gunta, varēji jau izvilkt vēl sešas spēles", bet lietas notiek tā, kā tām ir jānotiek," apmierināta ar paveikto izlases rindās bija ģenerālmenedžere.

Noslēgt spēlētājas karjeru Baško esot rūpīgi plānojusi sezonas gaitā, bet, tiklīdz tika pieņemts šāds lēmums, uzreiz arī nāca piedāvājums no LBS par jaunizveidoto amatu. "Bija piedāvājums no LBS puses, un, manuprāt, tā ir lieliska iespēja palikt kopā ar komandu, būt kopā uzvarās un zaudējumos, kas šoreiz jau būs nedaudz citādāk. Šī man ir unikāla iespēja, un es centīšos to izmantot."