Koalīcija vēl nedēļu iekšēji spriedīs par Bordāna ieceri vērtēt Kalnmeiera atbilstību amatam

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) pēc koalīcijas partiju iknedēļas sanāksmes žurnālistiem pauda, ka visi koalīcijas pārstāvji vēl nav iepazinušies ar Bordāna pamatojumu, līdz ar to pie šī jautājuma plānots atgriezties pēc nedēļas.

Kariņš vēlējās atturēties no sīkākiem komentāriem šajā jautājumā, jo "ļoti svarīgi atdalīt izpildvaru no tiesas varas". Viņš skaidroja, ka vada gan koalīciju, gan valdību, bet koalīcijas sanāksmēs piedalās arī Saeimas deputāti, kuriem būtu jāizvērtē šis jautājums. "Es par saturu un virzību kā valdības vadītājs tālāk nekomentēšu, jo ir ļoti svarīgi, ka mūsu valstī izpildvara un tiesu vara tiek šķirta, un par to nav nekādu šaubu," pauda Kariņš.