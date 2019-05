Latvijas hokejisti centīsies PČ noslēgt uz pozitīvas nots

Abas komandas pērn tikās savā starpā pasaules čempionātā, kad lielisku debiju piedzīvoja Rūdolfs Balcers , kurš guva divus vārtus, kaldinot Latvijas izlases uzvaru ar 3:2 papildlaikā. Pasaules čempionātos iznācis spēkoties vēl astoņas reizes, no kurām piecās uzvarēja Latvija, taču iepriekšējās divās panākumu guva Norvēģija.

Patlaban turnīrā Latvijas izlasei ir ceturtais labākais rādītājs skaitliskā vairākuma realizācijā - 33,33% (9 vārti 27 vairākumos). Labāks rādītājs ir tikai Slovākijai (8 no 20 jeb 40%), ASV (7 no 14 jeb 50%) un Kanādai (10 no 17 jeb 58,8%).