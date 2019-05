"Gudrākie zēni telpā" - Vampire Weekend

Vampire Weekend "Father of the Bride"

(Columbia)

Albums seko pirms sešiem gadiem izdotajam «Modern Vampires of the City», kas nopelnīja "Grammy" balvu kā labākais alternatīvās mūzikas ieraksts. Panākumu iedvesmota, grupa tolaik devās pasaules turnejā un 2016. gadā piedzīvoja krīzi - grupu pameta viens no līderiem - taustiņinstrumentālists Rostams Batmanglijs (Rostam Batmanglij). Viņš pievērsās producenta darbam, sadarbojās ar vairākām popmūzikas zvaigznēm, kā arī izdeva kopīgu albumu ar Ņujorkas rokeru «The Walkmen» solistu Hemiltonu Leithauzeru (Hamilton Leithauser). Tikmēr otrs līderis - dziedātājs/tekstu autors Ezra Kenings (Ezra Koenig) pievērsās anime (seriāls "Neo Yokio") un kādu laiku ar muzicēšanu iepauzēja. Tomēr pauze nebija gara - īsi pēc Rostama aiziešanas Ezra paziņoja, ka tiek gatavots jauns "Vampire Weekend" albums. Drīz grupa mainīja arī izdevējus - no "XL Recordings" pārejot pie "Columbia Records".

Interesanti, ka Rostams pēc aiziešanas tomēr turpināja sadarboties ar Ezru, un viņa vārds minēts arī jaunā albuma titros.

Sākotnēji uzcītīgais ebreju students Ezra bija sacerējis dziesmas veseliem diviem albumiem, taču rezultātā no visa radītā atlasītas astoņpadsmit, tiesa,

manuprāt, tāpat albums ir mazliet par garu.

Plate ierakstīta pie producenta Ariela Rehtšeida (Ariel Rechtshaid) viņa, precīzāk - viņa draudzenes Danielas Haimas (no grupas "HAIM") mājas studijā Losandželosā, kā arī Holivudas studijā "Vox Studios" un Tokijas "Sony Music Studios". Rehtšteids atbildīgs arī par grupas iepriekšējo albumu. Tikai likumsakarīgi, ka, esot Danielas mājās, Ezram radās doma uzaicināt Danielu piedalīties albuma tapšanā - rezultātā platē ir dzirdamas trīs dziesmas ar Danielas piedalīšanos. Viena no tām - ievadošā "Hold You Now", kurā Ezra īstenojis savu ieceri par tradicionālu sievietes un vīrieša kantri duetu. Smalki vieglajā folka balādē iestrādāts arī fragments no Hansa Zimmera (Hans Zimmer) skaņu celiņa filmai "The Thin Red Line" ("Sarkanā šaurā līnija") - aizkustinošs Melanēzijas kora dziedājums.

Arī nākamajā dziesmā - singlā "Harmony Hall" varam pētīt muzikālos citātus - tur iestrādātas atsauces gan uz 60. gadu "The Rolling Stones", gan 90. gadu madčestras skaņu ("Happy Mondays"). Savukārt rindiņa - "I don't wanna live like this, but I don't wanna die" - aizgūta no pašu 2013. gada dziesmas "Finger Back".

Blakus ierastajām Pola Saimona atsaucēm saklausāms arī šis tas no "Grateful Dead", Vena Morisona. Kompozīcija "2021" pilnībā balstās uz japāņu popmūzikas klasiķa Haruomi Hosono skaņdarba "Talking".

Tā mēs varam turpināt vēl un vēl.

Mūzikas kritiķi norāda, ka Ezram veiksmīgi izdevies sabalansēt nopietnus, pārdomātus tekstus (pats Kenings uzskata, ka šis albums saturiski ir visspēcīgākais) ar vieglu, pavasarīgu mūziku. Fani savukārt uzsver, ka šis ir grupas "ebrejiskākais" albums, kurā Ezra īpaši akcentē savu etnisko piederību (skat. video "This Life").

Lai arī nedaudz par garu, albums ir ļoti augstvērtīgs, izsmalcināts un uzlādējošs. Tieši kā radīts pavasarim.

Rekomendēju!

Izdošanas datums - 03.05.2019.