Festivāla pamatideja radās no ģimenes iekšējās situācijas?

Jānis: Brālis pagājušajā gadā izdarīja pašnāvību. Bija ļoti draudzīgs un spilgts cilvēks, tādēļ liela daļa no bēru viesiem bija jaunieši. Runājām, ka pārāk reti tiekamies - tikai kāzās un bērēs. Radās doma, ka brāļa dzimšanas dienā katru gadu jāsatiekas.

Alise: Neilgi pēc tam vairāki paziņas sāka ar mums runāt un atklāt, ka arī viņi ir bijuši līdzīgās grūtībās. Mums nebija ne jausmas, cik daudzi cilvēki cīnās ar depresiju. Par to netiek runāts pietiekami! Mēs kļuvām par atbalsta personām vairākiem jauniešiem, bet drīz vien sapratām, ka ar to nav gana. Problēma ir jārisina saknē. Tad nolēmām mēģināt palīdzēt vairākiem desmitiem vai pat simtiem cilvēku, runājot par šo tēmu un izglītojot Latvijas iedzīvotājus par garīgās veselības svarīgumu.

M: Mēs paši nepamanījām, neparunājām… Par vēlu sapratām, ka par to ir jārunā skaļāk un vairāk. Īstajā laikā vajag atrasties blakus tiem, kuriem tas nepieciešams.

I: Katram pienākumi ir sadalīti individuāli. Kas un kam labāk padodas - tas to dara. Palīdz draugi, Latvijas Kultūras koledžas studenti, brīvprātīgie dalībnieki.

J: Man ir plašākais pārskats par to, kas ko dara, jo esmu kontaktā ar pilnīgi visiem iesaistītajiem. Es atbildu par vizuālo un administratīvo pusi, mēģinu savest pareizos komandas cilvēkus kopā vajadzīgajos brīžos. Alise ir atbildīga par komunikāciju ar māksliniekiem un ēdinātājiem, Maigurs un Irēna organizē visu praktisko un loģistisko festivāla daļu. Mēs gan nevaram aptvert visu. Piemēram, ar publicitāti (masu, sociālie mediji un reklāmas pasākumi) mums ļoti palīdz Latvijas Kultūras koledža un arī vairāki ģimenes draugi, kas ir ļoti palīdzējuši dažādos veidos.

J ūsu pasākumā lielākoties dominē hiphopa mūzikas žanrs, iespējams, šis ir viens no pirmajiem festivāliem Latvijā, kurā uz vienas skatuves pulcējas visi zināmākie pašmāju mūziķi šajā žanrā?

J: Jā, hiphopa bija Mārim tuvākais žanrs, tāpēc arī nolēmām koncentrēties šogad uz to. Viņš pats, vēl pāris nedēļas pirms pameta mūs, piedalījās „Ghetto Games” brīvrunu batlā un gribēja kļūt par hip-hopa mākslinieku.

A: Mūsu galvenā mērķauditorija ir jaunieši. To vidū šobrīd dominē tieši hip-hop kultūra.

Ansis, Skutelis, Latgal īšu reps, Singapūras satīns, Brīvrunu projekts, Sudrabu sirds. Būs arī rokmūzika – Franco Franco, Double Faced Eels. Varbūt vēl kādas grupas no alternatīvā roka žanra?

J: Tā kā festivāls pastāv par kopību un iespēju iekļauties, tad gribējām, lai katram ir vismaz viens koncerts, ko ļoti gribas redzēt. Uzmanīgi atlasījām mūsu poppanka grandus: "Double Faced Eels", regeja apvienību "Riga Reggae", reti pārstāvēto, 80. gadu iedvesmoto smagā roka grupu Bloody Heels. Būs arī īpašs pārsteigums - ārvalstu viesis Gunnar the Fifth. Pasaules līmeņa tetovētājs no Islandes, kurš pēc desmit gadu pārtraukuma šogad ir atgriezies pie mūzikas. Tie visi būs kā garšīga glazūra pa virsu hiphopa kūkai, tieši alternatīvajiem kārumniekiem.