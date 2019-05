Raivis Vidzis bildinājis mīļoto sievieti

Ilgi domāju palielīties vai nē...Nu labi, tas ir privāts notikums, bet nevaru nepadalīties... Vienu rītu pamostos un domāju...man naktī bija tāds sapnis. Aizeju uz darbu un meitenēm stāstu, sapni, kurā mani bildināja, protams ar meitenēm hihi- haha par to visu, bet tās sajūtas bija tik interesantas, ka nespēju par to nedomāt visu dienu, strādāju un domāju. Pēc darba bijām plānojuši vakariņas, aizgājām pieēdām pilnus punčus un braucām mājās. Tad piestājām pie Daugavas paskatīties skaistus skatus un TAD notika neticamais- bildinājums❤️ Apjuku pamatīgi. Likās,ka vel sapņoju un veljoprojām neticēju...Kā tas varēja notikt... Tas bija īpašs mirklis...❤️ JĀ!!!💍💍💍 Tā mīlu un lepojos ar to kas man ir. Nesaprotu, kā man ir tā paveicies❤️#isaidyes💍 #loveyou

