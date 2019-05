"Māsa Kerija" sezonas pēdējā izrāde

Atzīstot, ka neticami skaistais, noskaņām bagātais Maestro radītais muzikālais darbs ir arī viens no Producentu grupas 7 labākajiem veikumiem, producents Aigars Dinsbergs saka: “Esam saņēmuši daudz komplimentus par šo izrādi, un gandarījums ir milzīgs. Pašlaik šī ir pēdējā “Māsas Kerijas” izrāde šajā sezonā, bet noteikti meklēsim iespējas, lai tiktos ar skatītājiem arī nākamgad”.

Valdis Lūriņš īpaši apmierināts par galveno lomu atveidotājiem. „Lai arī Normunds Rutulis nav profesionāls aktieris, esmu pieredzējis, ka mūzika spēj atraisīt cilvēkā viņa slēptās dotības, un tā ir noticis arī ar Normundu. Brīnišķīgu skolu Maskavā izgājusi Zaharova, un varu teikt, ka viņa ir augstas raudzes profesionāla aktrise, pie tam dziedoša”, uzsver režisors. Kā kādā no mēģinājumiem teica horeogrāfs Alberts Kivlenieks: „esam uzlikuši kvalitātes visaugstāko latiņu, lai nav kur atkāpties. Zemāk par Brodveju nevar būt”.

Atzīstot, ka šī nebūt ne vieglā loma varētu būt ikvienas aktrises sapnis, dziedātāja Kristīna Zaharova saka: ”Tas ir izaicinājums - izdzīvot šo stāstu, kura emociju amplitūda ir milzīga – no bērnišķīga naivuma līdz izmisumam, sāpēm un atdzimšanai. Caur Kerijas lomu es iepazīstu arī pati sevi, un apzinos to stipro iekšējo kodolu, kas mīt ikvienā sievietē. Mēs esam stipras, to vajag vienmēr atcerēties.”