Uz Latviju regulāri lidos ar "Alibaba Group" saistīta kravas aviokompānija

"Līdz ar "Atran" ienākšanu lidosta "Rīga" ir kļuvusi par pirmo Baltijas lidostu, no kuras tiks veikti tiešie regulārie e-komercijas kravu pārvadājumi no Ķīnas. Tas sniedz iespējas gan uzņēmējiem, gan Baltijas valstu reģiona un Ķīnas ekonomiskajai sadarbībai kopumā, īpaši ņemot vērā to, ka "Atran" nodrošinās arī savienojumu ar Krieviju, tādejādi sniedzot jaunas iespējas Baltijas valstu eksportētājiem. Šī programma nebūtu iespējama bez visu pušu aktīva un produktīva kopdarba, tāpēc vēlos pateikties gan gaisa pārvadātājam, gan Latvijas Pastam, gan valsts iestādēm, it īpaši Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldei, par efektīvu sadarbību programmas ieviešanā un īstenošanā," norādīja lidostas "Rīga" valdes priekšsēdētāja Ilona Līce.