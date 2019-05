Par nodokļu nemaksāšanu divām personām piespriež reālus cietumsodus

Nolūkā izvairīties no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nomaksas un iegūt tiesības uz PVN pārmaksas atmaksu no valsts budžeta, apsūdzētie sagatavoja dokumentus ar nepatiesu informāciju par faktiski nenotikušiem darījumiem par automašīnu un to rezerves daļu iegādi 917 735 eiro apmērā.