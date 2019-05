Dārta Daneviča kļuvusi par hotdogu pārdevēju

Kas šeit ir īpašs? Dainis @dainisgrube ir mans PATS PIRMAIS skatuves partneris Dailes teātrī @dailesteatris.lv _ Viņš uz skatuves ir bijis mans vīrs, statists, piedejotājs un mācītājs, bet es esmu bijusi ne vien viņa skatuves sieva, bet arī suns. Taču īstajā dzīvē (ārpus teātra) Dainis prot un dara vēl daudz ko citu. Tagad arī šefo @kadagi.dog _ Un nupat es uzņēmos jaunu- viņa darbinieces lomu. Patīk_ p. s. foto režija un klikšķis pieder režisoram @dmitrijspetrenko _ viss kā nākas.

A post shared by Darta Danevica (@darta_avant) on May 14, 2019 at 8:27am PDT