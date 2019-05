Linda Leen par Latvijas dalību Eirovīzijā: "Mums ir svarīgas tās trīs minūtes, vienalga, pusfinālā vai finālā!"

Linda Leen kādā diskusijā vietnē "Facebook" publicējusi savu komentāru. "Viss ir atkarīgs no tā, kāds ir piedalīšanās mērķis. Vienkārši uzvara, jo tas ir rādītājs par veiksmi? OK, Končita Vursta, piemēram, arī ir uzvarētāja [2014. gada Eirovīzijā - red.], un? Vienkārši tikt finālā tāpēc, ka tikt finālā, jo tas ir rādītājs par veiksmi? OK, Justs [Sirmais] bija finālā, un? Kas tālāk? Kas tālāk arī ar tiem dalībniekiem, kas tika augstāk pat par desmitnieku finālā un pat uzvarēja?"