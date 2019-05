Jānis Šipkēvics ticis vienā kadrā ar Klaudiju Šīferi

Filma ir episka muzikālā fantāzija, ko iedvesmojis sera Eltona Džona fenomenālais dzīves stāsts. Filma atklāj to, kā talantīgais, bet kautrīgais Redžinalds Dvaits kļuva par vienu no ikoniskākajām popkultūras zvaigznēm visā pasaulē. Filma nojauc robežas starp radošas personības sapņiem un realitāti - tas ir stāsts par unikāla cilvēka dzīvi uz skatuves un ārpus tās, stāsts par izraušanos no ikdienišķā, zaudējumiem, cīņām un uzvarām. Lomās: Terons Edžertons, Braisa Dalasa Hauarda, Ričards Madens un Džeimijs Bels.