Saderinājusies "body positive" aktīviste Indra Salceviča

No vienas puses ir traki, kad darbi sakrīt brīvdienās, bet no otras puses baigi labi, jo tad pirmdiena var kļūt par svētdienu!Uz ik vienu lietu vai notikumu dzīvē var skatīties divējādi. Tu vari čīkstēt un būt neapmierināts vai vienkārši mainīt domu!Es izvēlos otru! P.S. Mēs šodien vienkārši nestrādājam un punkts.#pastaiga #brīvdiena #pavasaristuvojas #blogger #latvianblogger #plussize #asos #maininecilvēkusbetsevi #mainidomu

