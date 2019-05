Desmitie pasaulē, bet ar favorītu respektu un cieņu

Pirms Latvijas un Norvēģijas spēles bija bažas, vai Bobam Hārtlijam pietiks daiļo vārdu, lai iedvesmotu komandu. Ja līdz šim bijām kāpuši Everestā (Čehija, Krievija, Zviedrija), tad mačs ar norvēģiem bija no sērijas par Munameģim. Arī kalns. Baltijā augstākais, bet salīdzinot ar Everestu, laikam tomēr paugurs. Gluži kā norvēģu hokejs pret Čehiju, Krieviju un Zviedriju. It sevišķi te Bratislavā, kur minētās trīs vienības pat pārblīvētas ar NHL spēlētājiem. Mums no NHL bija divarpus spēlētāju, norvēģiem - viens, vai pat tikai puse, jo Martinsens tomēr vēl ir AHL līmenī.