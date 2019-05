Londonas muzejā apskatāms no slavenību padušu un nabas baktērijām darināts siers

Lai arī lielākā daļa cilvēku, ēdot pusdienu siermaizi, par to nedomā, tomēr ir zināms, ka baktērijas ir daudzu populāru ēdienu nozīmīgākā sastāvdaļa. Alus, maize, šokolāde un siers – visi šie pārtikas produkti un to dažādie veidi nevarētu pastāvēt bez baktērijām. Tāpēc šīs zināšanas zinātnieki izmantoja jau augstākā līmenī, radot sieru, kura pamatā ir baktērijas no cilvēka ķermeņa daļām.