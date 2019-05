Cēsu Mākslas festivāls izziņo programmu

Izstādes “Close-up/Tuvplāns” uzmanības lokā ir arī mākslinieka Māra Bišofa Ņujorkas perioda zīmējumi izdevumiem The New Yorker un The New York Times, pasaulslavenā fotogrāfa Roberta Mepltorpa iemīļotā modele Dovanna Pagowski un gleznotāja Vija Celmiņa. Būtiski uzsvērt, ka šī projekta ietvaros tiek runāts ne tikai par pagātnes procesiem. 21. gadsimts ir globālais laikmets, kura kontekstā aktualizējas jautājums, vai nacionālā piederība spēj dominēt pār kosmopolītisko dzīves veidu. Vai mākslinieces un animatores Signes Baumanes daiļradē atrodami latviskās mentalitātes uzplaiksnījumi?