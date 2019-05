Topošajā "Origo One" tirdzniecības un biroju centrā jau iznomāti 80% tirdzniecības platību

Kopējās investīcijas projektā ir 72 miljoni eiro. Jaunās "Origo One" ēkas iznomājamā platība būs 45 000 kvadrātmetru, bet kopējā "Origo" platība pēc jaunās ēkas pabeigšanas būs 80 000 kvadrātmetri.

Iznomājamā veikalu platība palielināsies no 18 300 kvadrātmetriem līdz 34 800 kvadrātmetriem, iznomājamā biroju platība pieaugs no 900 kvadrātmetriem līdz 11 500 kvadrātmetriem, bet autostāvvietas ietilpība palielināsies no 124 automašīnām līdz 250 automašīnām. Tāpat jaunās ēkas pagrabstāvā būs velostatīvs 124 velosipēdiem.