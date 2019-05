Nīderlandē un Lielbritānijā sākas EP vēlēšanas

Nacionālistu līderi no 11 ES valstīm pagājušajā nedēļā tikās Milānā, izrādot vienotību, kāda iepriekšējos gados bija neiedomājama no šādu partiju puses. Salvīni paziņoja, ka "ekstrēmisti atrodas Briselē" un nepieciešams darīt visu iespējamo, lai atbrīvotu Eiropu no "nelegālās okupācijas, ko organizē Brisele".