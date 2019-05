Merzļikins: Ar ticību un spītību mēs kādu dienu izcīnīsim medaļas

Latvijas izlase turnīru noslēdza 10. vietā. Kaut arī komanda neatkārtoja pērn paveikto, kad izdevās sasniegt ceturtdaļfinālu, izlases vārtsargs Merzļikins pauž gandarījumu, ka Latvijas valstsvienība cīnījusies par uzvaru katrā spēlē neatkarīgi no pretinieka.

"Ir prieks un gandarījums, tāpēc ka nospēlējām labi - komanda cīnījās. Bijām tuvu uzvarai katrā spēlē. Rezultāts ir labs, bet mēs nevaram izlutināt paši sevi. Iepriekš desmit gadus komanda cīnījās par palikšanu elites divīzijā, bet tagad mēs cīnāmies par ceturtdaļfinālu. Tas ir milzīgs solis uz priekšu, to ir jāņem vērā," pēc atgriešanās mājās sacīja Merzļikins.

Pašlaik 25 gadus vecais Merzļikins iepriekšējos 10 hokejista karjeras gadus pavadīja Šveicē. Šosezon viņš atvadījās no "Lugano" kluba, jo nākamsezon viņam gaidāma debija Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandā Kolumbusas "Blue Jackets". Ar šo vienību viņam noslēgts viena gada līgums .

"Esmu šo vilcienu apstādinājis, bet tagad man ir jātiek tajā iekšā. Viss ir atkarīgs no manis paša. Gribu pats sev pierādīt, uz ko esmu spējīgs," tēlaini par gaidāmo debiju NHL sacīja vārtsargs.

Merzļikins ir viens no lielākajiem Latvijas hokeja līdzjutēju mīluļiem. Fanu plakātus bieži rotā uzraksti, kurus Elvis tiek dēvēts par rokzvaigzni.

"Man ir liels prieks par fanu atbalstu! Tas man ir vajadzīgs, it sevišķi uz ledus, kad viņi iedod otro elpu. Liels paldies par to! Ja es varu padarīt bērnus priecīgus, kāpēc gan to nedarīt. Pats galvenais, lai cilvēki smaida."