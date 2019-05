Klajā nāk čellistes Guntas Ābeles solo albums "Magnificello"

"Čella un čellistu uznāciens XX gadsimtā ir spožs. Gadsimta sākumā Pablo Kasalss no jauna atklāj Johana Sebastiana Baha unikālās solo svītas, tas ir pagrieziens mūzikas vēsturē. Svītu brīnumainais skanējums un meistarīgais skaņuraksts iedvesmojis vai visus jaunlaiku komponistus, kas rakstījuši čellam. Viņu vidū noteikti ir Zoltāns Kodājs, Gaspars Kasado un Pēteris Vasks. Diskā iekļautie opusi mani vienmēr uzrunājuši gan vispārmuzikālā, gan tieši čellistiskā kontekstā. Raksturā un stilā skaņdarbi ir atšķirīgi, taču tos vieno liels iekšējais spēks un kūsājoša enerģija. Neatkarīgi no tapšanas laika, valsts un to sabiedriski politiskajiem apstākļiem idejas dzirksts par darbu čellam solo notvērusi šos trīs komponistus viņu jaunības maksimālismā. Vai tas nav skaisti? Ienirt un atklāt to māksliniecisko dziļumu ir patiess baudījums un izaicinājums. Spēlējot viņu darbus, esmu īsta, atklāta un ļoti laimīga," stāsta Gunta Ābele.