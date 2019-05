Reinbahs sola izstrādāt galvaspilsētas ielu laistīšanas plānu

Jautājumu par ielu laistīšanu sēdē rosināja skatīt deputāts Ansis Ansbergs (LA), kurš pastāstīja, ka jau gadu sarakstās ar Satiksmes departamentu par putekļu daudzumu Rīgas ielās un to radīto gaisa piesārņojumu. "Viens no variantiem, ko darīt lietas labā, ir veikt ielu laistīšanu. Tādēļ gribu dzirdēt informāciju par to, kas jau tiek darīts un ko varam darīt vēl intensīvāk," pamatoja Ansbergs.