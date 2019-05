Kariņa ģimenes laimīgu un ilgstošu attiecību noslēpums

Ko ģimenei nozīmē, ka tētis ir politiķis? "Tā nav nekāda medusmaize ģimenei. Mana darbdiena ilgst divpadsmit stundu. Var teikt: tas jau nekas – diennaktī ir divdesmit četras stundas! Bet kādas no tām es labprāt arī guļu, savukārt laikā starp darbu un gulēšanu esmu vienkārši noguris. Līdz ar to bērniem tētis ir prom, tētis ir noguris, bet, ja nav noguris, prom vai neguļ, tad ir prom domās. Varu būt tikai pateicīgs, ka mana ģimene to saprot un pieņem, bet diez vai viņi to novēlētu kādam citam. Cenšos pieskatīt, lai man ir laiks pabūt kopā ar sievu un parunāt nevis par lielām lietām, bet par mūsu lietām."