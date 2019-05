"Gods kalpot Rīgai" pēc EP vēlēšanām gatava virzīt savu kandidātu Rīgas mēra krēslam

Kurš varētu būt kandidāts mēra krēslam, Burovs gan neatklāja, norādot, ka par to tiks lemts tikai pēc vēlēšanām.

Kā ziņots, 25.maijā gaidāmajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās no domnieku kandidēs no amata atstādinātais Rīgas mērs Nils Ušakovs (S) un bijušais vicemērs Andris Ameriks (GKR). Politikas eksperti par Ušakova iekļūšanu Eiropas Parlamentā ir visai droši, savukārt par Amerika izredzēm ir skeptiskāki, tāpēc tiek pieļauts, ka viņš varētu palikt Rīgas domē un būt viens no kandidātiem tās vadīšanai.