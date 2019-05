Stājas spēkā cietumsods bijušajam augsta ranga policistam par zēna sakropļošanu uz mūžu

Augstākā tiesa (AT) šodien nolēma atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību krimināllietā par zēna notriekšanu uz gājēju pārejas. Šādu lēmumu AT pieņēma, jo, izvērtējot kasācijas sūdzībās minētos argumentus, tiesai neradās šaubas par pārsūdzētā nolēmuma tiesiskumu, aģentūru LETA informēja AT.