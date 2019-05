Paaugstinātu asinsspiedienu var arī nejust, un tas skar aizvien jaunākus cilvēkus

S. Geidāne min izplatītu mītu par to, ka augsts asinsspiediens vecāka gadu gājuma cilvēkiem esot norma, taču tā tas nav. Viņa uzsver, ka asinsspiediens netiek iedalīts pēc vecuma, tam ir jābūt normas robežās jebkurā vecumā. K. Trušinskis atzina, ka izplatīts ir arī mīts par to, ka zāles esot jāiedzer tikai tad, kad ir augsts asinsspiediens, taču arī tas nav patiess, jo zāles ir jādzer atbilstoši ārsta vai farmaceita norādījumiem un kā pēc pulksteņa. Tāpat arī eksperti minēja mītu par to, ka zāles neesot jādzer, ja no rīta ir normāls asinsspiediens un laba pašsajūta, lai gan tā nav. Ja zāles ir jādzer, tad regulāri.