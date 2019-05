Kalnmeiers: Tieslietu ministra vēršanās pret ģenerālprokuroru Latvijai var raisīt starptautiska mēroga sarežģījumus

"Ir problēma apstāklī (..), ka Ģenerālprokuratūras prokurora lietvedībā atrodas kriminālprocess šīs [tieslietu ministra vadītās Jaunās konservatīvās] partijas pārstāvja apsūdzībā. (..) Manuprāt, [tieslietu ministrs Jānis] Bordāna kungs vienā no intervijām bija apstiprinājis, ka informatīvajā ziņojumā viens no punktiem, ar kuriem pamato manas atlaišanas nepieciešamību, ir arī šis kriminālprocess. Ja tas ir tā, tad (..) ļoti rūpīgi vērtējams jautājums, vai tas nav politisks spiediens," sacīja Kalnmeiers.

Ģenerālprokurors uzskata, ka tieslietu ministra centieni panākt viņa atbrīvošanu no amata varētu piesaistīt Eiropas atbildīgo iestāžu uzmanību, proti, institūcijas, kuras uzrauga tiesiskuma ievērošanu, varētu sākt kādas pārbaudes lietas pret Latviju ar visām no tā izrietošajām sekām.

Likums paredz, ka Saeima ģenerālprokuroru no amata var atlaist, ja Augstākās tiesas priekšsēdētāja īpaši pilnvarots Augstākās tiesas tiesnesis, veicot pārbaudi, konstatējis kādu no likumā minētajiem atlaišanas pamatiem un par to atzinumu devis Augstākās tiesas Plēnums.