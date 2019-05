Marenis: Visai valstij, faniem un sev parādījām, ka varam līdzvērtīgi spēlēt ar spēcīgākajiem

"Bija kaut kādi momentiņi, kuros varēju labāk nospēlēt. Bet nav nekādas nožēlas. Treneris prasīja dabūt ripu ārā no zonas un dabūt iekšā zonā. Ir nianses, pie kurām vienmēr var piestrādāt. Nebiju laukumā ne pie viena ielaistā gola, divus pats iemetu un biju laukumā pie vēl viena vārtu guvuma. Pie tā spēles laika, kas bija man, esmu ļoti apmierināts," sarunā ar TVNET sacīja Marenis.

"Kad dabūju ripu uz zilās līnijas, uzreiz jau zināju, kur metīšu," teica Marenis. "Man patīk mest zem atsitēja cimda vai tajā pusē. Jau pirms spēles runājām, ka šim vārtsargam atsitēja cimda puse ir vājā vieta," norādīja Marenis. "Ja ir iespēja, tad jāmet pa to pusi. Kā gāju zonā, tā zināju, ka metīšu tieši tur. Viss izdevās."

"Pilnīgi visu varu aizgūt. Sākot ar to, kādi ir spēlētāji savā komandā, no Laura [Dārziņa] un pārējiem, kuriem ir liela pieredze, kuri spēlējuši olimpiskajās spēlēs un kā viņi gatavojas spēlēm, un ar kādu attieksmi attiecas," pauda Marenis. "Varu no viņiem mācīties, cik aukstasinīgi var spēlēt pret grandiem un augsta līmeņa spēlētājiem."