Pasaules apceļotājs Kārlis Bardelis atmetis nodomu no Peru galvaspilsētas Limas ar airu laivu aizairēt līdz Kērnsai Austrālijā. Tai viņš stūrēs garām un šo ceļojuma posmu plāno noslēgt Malaizijā. Šajā vakarā (Latvijas laiks) Tuvalu atgriezīsies okeānā un startēs uz Papua Jaungvineju. Kā viņam klājies Klusajā okeānā, kāpēc izlēmis pastiept savu ceļojumu līdz Āzijai? Lasi, klausies rindās zemāk...

Kāris Bardelis ceļā apkārt zemeslodei

Kārļa Bardeļa ceļošanas pieredzes bagāžā ir daudz dažāda veida ceļojumu. Viņš slēpojis pa polāro loku, ar skrituļslidām šķērsojis Eiropu no Nordkapa Norvēģijā līdz Gibraltāram, ar velosipēdu stindzinošā salā devies no Rīgas uz 2014. gada Soču olimpiskajām spēlēm un ar šo pašu airu laivu kopā ar domubiedru Gintu Barkovski - no Ludericas (Namībija) pāri Atlantijas okeānam uz Rio Olimpiādi.