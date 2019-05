LLU students Reinis Nitišs: vissvarīgākais ir mācēt plānot savu laiku un neklusēt

Kā norāda ZZ Čempionāta atbalstītāja “Tele2” valdes priekšsēdētājs Valdis Vancovičs, šis vērienīgais sarīkojums "ir nākotnes līderu kalve, kas veicina līderības attīstību jau skolas vecumā". To, ka skolas gaitas ir ārkārtīgi svarīgs posms katra cilvēka dzīvē, jo attīsta prasmes, kas būs noderīgas tālākajā attīstībā, zina populārais latviešu autosportists, divkārtējais Eiropas rallijkrosa čempions, Reinis Nitišs. Tāpēc aicinājām viņu uz īsu sarunu par to, kad tika sperti pirmie soļi autosportā, kā izdevās apvienot mācības ar treniņiem un sacensībām un kādā lauciņā viņš ir iecerējis darboties nākotnē un tādēļ studē Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Galvenās atziņas no sarunas jau viegli prognozēt - jāmācās, jāstrādā, nedrīkst slinkot. Tad visu var paspēt un, kā redzam, Reinim tas lieliski izdodas. Bet par visu pēc kārtas.

Jā, man tētis bija autosportists un jau no bērna kājas, sešu gadu vecumā viņš mani iesēdināja kartingā. Tajā brīdī man neprasīja - patīk vai nepatīk, gribu vai negribu. Vienkārši ar diviem citiem puišiem no Jēkabpils iesēdināja mašīnā un aizveda uz kartinga trasi Jelgavā, kur viss arī sākās. Manuprāt, tas bija tā dabīgi no tēta puses, jo varēja būt citādi, ja viņš pats nebūtu bijis sportists. Tā kā - autosports no paaudzes paaudzē. Man katrā ziņā nekādu pretenziju pret šādu lēmumu nebija. Protams, bija reizes, kad bija bail, taču ar laiku braucu arvien biežāk un biežāk, pieradu, radās sacensību gars un azarts, un atpakaļceļa vairs nebija.