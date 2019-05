Koļegovai neesot naudas, lai samaksātu naudas sodu € 9460 apmērā

"Es mīlu savu valsti un esmu tās patriote, visu mūžu esmu strādājusi tās labā, un to apliecina mani vērtējumi. Esmu bijusi drosmīga un pieņēmusi lēmumus, kas pārtraukuši dažādu kompāniju naudas pumpēšanu no valsts, tostarp apturot iepirkumus, kas paredzēti naudas izkrāpšanai. Ar šiem lēmumiem esmu sadusmojusi negodīgus biznesmeņus, kuri draudējuši man atriebties un šos draudus arī īstenojuši, tostarp mani izsekojot," savā pēdējā vārdā sacīja Koļegova.

Skaidrojot krimināllietas centrā esošo valsts amatpersonas deklarāciju, Koļegova uzsvēra, ka viņai grūtības sagādājis aizpildīt to precīzi. Viņa skaidroja, ka katram vadītājam ir savas stiprās un vājās puses. "Mana vājā puse ir ailīšu un atskaišu aizpildīšana, bet stiprā - cilvēku vadība," pauda Koļegova.

Savas runas noslēgumā Koļegova tiesai lūdza, lai gadījumā, ja viņa tiks atzīta par vainīgu un sodīta, tiesa viņai piemērotu ar naudas sodu nesaistītu soda veidu, jo viņai neesot līdzekļu, lai to samaksātu. "Naudas sods sodītu nevis mani, bet gan manu ģimeni, kurai nāktos ciest no tā," pauda Koļegova.

Pēc sēdes Koļegova žurnālistiem skaidroja, ka, viņas ieskatā, lietā ir strīds par formu, nevis sekām, proti, lietā ir strīds par to, vai viņai deklarācijā vairākus identiskus darījumus ar vienu un to pašu personu vajadzēja norādīt atsevišķi vai kopā. Tāpat lietā ir strīds par to, vai deklarācijā darījumu summas bija jānorāda ar vai bez nodokļa.