Vairāk nekā puse komersantu ar uzņēmējdarbību saistīto tiesisko vidi Latvijā vērtē negatīvi

Kā norāda augstskolas Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne Zane Driņķe, ar uzņēmējdarbību saistītās tiesiskās vides stiprināšana ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem ilgtspējīgas tautsaimniecības veidošanā.

Driņķe skaidroja, ka spēkā esošie tiesību akti, to izpildes efektivitāte, tiesu varas darbības efektivitāte, valsts pārvaldes iestāžu darbības efektivitāte, kā arī sabiedrības un komersantu tiesiskā apziņa būtiski ietekmē komercdarbību ikvienā nozarē. "Šie rādītāji atspoguļo arī valsts uzņēmējdarbības vides pievilcīgumu, kam ir liela nozīme ārvalstu investīciju piesaistē. Arī "Doing Business" reitings ir tiešā korelācijā ar valsts tiesisko vidi, jo īpaši valsts pieņemtajiem likumiem un to grozījumiem," sacīja fakultātes dekāne.