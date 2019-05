Brangas ūsas var pasargāt cilvēku no lūpas vēža

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Journal of the American Academy of Dermatology”, rakstīts, ka ūsas lūpas aizsargā, līdzīgi kā mati aizsargā skalpu. Lai arī tas varētu nešķist liels pārsteigums, tomēr pirmo reizi tas ir pierādīts zinātniski.