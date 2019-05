Rēzeknes festivālā "Seven Hills" uzstāsies "Latgalīšu reps", "Sovvaļnīks" u.c.

Festivāla sestdienā – 25. maijā – gājēju promenādē un upes skvērā atkal būs iespēja piedzīvot Dzīvo skulptūru šovu, kurā šogad piedalīsies “Svarcēlājs” no Spānijas, “Krēsls” no Izraēlas, “Zelta vīrs”, “Vēja cilvēks”, “Mehāniskā lelle” no Lielbritānijas, “Meitene-Fauns”, “Cepurnieks” (no L. Kerola stāsta “Alise Brīnumzemē”), “Sniega karaliene”, “Sudraba dāma”, “Čārlijs Čaplins”, “Pirāts”, “Akvanauts” un “Kolumbīne” no Ukrainas, “Aldaris”, “Kozļevičs” (no I. Ilfa un J. Petrova romāna “Zelta teļš”), “Kovbojmeitene Džūlija”, “Celms”, “Spoguļcilvēks”, “Atriebes eņģelis”, “Pulksteņu meistars” no Baltkrievijas un “Mežamāte” no Latvijas. Konkursa skulptūras vērtēs žūrija, bet apmeklētājus aicinām izvēlēties savu simpātiju un nobalsot par mīļāko dzīvo skulptūru, noskenējot QR kodu pie skulptūrām.